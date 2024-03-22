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    • Черчесов прокомментировал результат матча Россия – Сербия

    Черчесов прокомментировал результат матча Россия – Сербия

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выигранного товарищеского матча против Сербии.

    • Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.
    • Сербы с 21-й минуты играли вдесятером.

    – Стоило ли арбитру не удалять Гайича, приняв решение не по правилам, а в духе товарищеской игры?

    – Ну как можно не по правилам судить на таком уровне? В конце концов, это официальный матч, и работу арбитров тоже оценивают.

    Думаю, если бы игра была при составах 11 на 11, матч прошел бы в таком же ключе. Иногда бывает, что удаление у соперника играет не в твою пользу. Потому что психологическое состояние падает, напряг улетучивается.

    – Какой состав будет на Парагвай?

    – Мое мнение, что не надо устраивать «Алло, мы ищем таланты». Потому что это матч сборной.

    Я давно не видел команду Парагвая. Но южноамериканцы злые, колючие. Определенную работу они проведут. Убежден, это будет своем другая игра.

    Но, как сказал Валерий Карпин, матч с сербами не потребовал особых сил. Возможно, особых замен в составе не будет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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