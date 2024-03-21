Головин высказался перед матчем Россия – Сербия

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарии в преддверии товарищеской встречи с Сербией.
– Какие у вас ощущения от приезда в сборную России?
– Позитивные. Всегда рад приехать в сборную, тем более на такой интересный матч с Сербией. Думаю, это очень хорошая команда. Хочется проверить свои силы на их фоне.
– Является ли нынешний сезон особенным для вас? Кажется, что в плане статистики вы сделали шаг вперед.
– Пока не могу сказать, что особенный. Все‑таки во главе стоят командные цели, а «Монако» хочет попасть в Лигу чемпионов. Да, личная статистика неплохая, но хотелось бы добиться командных результатов.
– Что сборной России надо показать в игре с Сербией, помимо результата?
– Нужно показать, что мы тоже готовы играть на хорошем уровне с хорошим соперником и доминировать на поле.
- Начало матча – в 20:00 мск.
- Он пройдет в Москве на стадионе «Динамо».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.