Головин высказался перед матчем Россия – Сербия

Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарии в преддверии товарищеской встречи с Сербией.

– Какие у вас ощущения от приезда в сборную России?

– Позитивные. Всегда рад приехать в сборную, тем более на такой интересный матч с Сербией. Думаю, это очень хорошая команда. Хочется проверить свои силы на их фоне.

– Является ли нынешний сезон особенным для вас? Кажется, что в плане статистики вы сделали шаг вперед.

– Пока не могу сказать, что особенный. Все‑таки во главе стоят командные цели, а «Монако» хочет попасть в Лигу чемпионов. Да, личная статистика неплохая, но хотелось бы добиться командных результатов.

– Что сборной России надо показать в игре с Сербией, помимо результата?

– Нужно показать, что мы тоже готовы играть на хорошем уровне с хорошим соперником и доминировать на поле.