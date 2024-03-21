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    Головин высказался перед матчем Россия – Сербия

    Полузащитник сборной России Александр Головин дал комментарии в преддверии товарищеской встречи с Сербией.

    – Какие у вас ощущения от приезда в сборную России?

    – Позитивные. Всегда рад приехать в сборную, тем более на такой интересный матч с Сербией. Думаю, это очень хорошая команда. Хочется проверить свои силы на их фоне.

    – Является ли нынешний сезон особенным для вас? Кажется, что в плане статистики вы сделали шаг вперед.

    – Пока не могу сказать, что особенный. Все‑таки во главе стоят командные цели, а «Монако» хочет попасть в Лигу чемпионов. Да, личная статистика неплохая, но хотелось бы добиться командных результатов.

    – Что сборной России надо показать в игре с Сербией, помимо результата?

    – Нужно показать, что мы тоже готовы играть на хорошем уровне с хорошим соперником и доминировать на поле.

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    Источник: «Матч ТВ»

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