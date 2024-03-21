Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на матч с Сербией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов в преддверии товарищеской встречи с Сербией.

– Почему из четверки легионеров только Головин в основном составе?

– Думаю, из легионеров он лучше всех готов на данный момент. В «Монако» он играет по 90 минут все игры в высоком темпе и ритме, с хорошей интенсивностью.

Арсен Захарян после травмы только 22 минуты провел на поле. Плюс они все приехали позже, чем вся команда. К тому моменту мы уже готовились, команда отрабатывала то, что мы будем пытаться показать на поле.

Те футболисты, которые были с начала сбора, наверное, готовы чуть лучше, они понимают, что мы должны делать. А Головин (в составе) потому, что это Головин.

– Почему Сильянов сыграет в центре обороны?

– Как вы видите, центр обороны – самая проблемная зона для нас. Сильянов играл в «Ростове», по‑моему, в сборной даже играл центральным защитником при мне. Требования все знает, понимает.

Не так часто он играет в «Локомотиве» центральным защитником, но, я думаю, на эту игру все ошибки, которые могут быть у Сильянова, он сможет компенсировать за счет скорости.

– Что это за испытание – сборная Сербии?

– В идеале хотел бы увидеть идеальный футбол. В который пытаемся играть. Собираемся прессинговать.

Как это получится на фоне игроков из топ‑лиг… Даже пусть из Саудовской Аравии. Но от этого они хуже не стали, просто поехали за деньгами.

По уровню игроков, понятно, это сильнейшая сборная, с которой мы играли за последнее время. Хочется посмотреть на уровне этих игроков, что у нас может получиться.

Игра будет 100% сложная. Тренер сборной Сербии сказал, что они тоже к игре с нами готовились, что будут какие‑то сюрпризы.