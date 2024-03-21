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    Лавров ответил, посетит ли он матч Россия – Сербия

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал свой визит на футбольный матч.

    Он посетит товарищескую встречу между сборными России и Сербии вместе с главой сербского МИД Ивицей Дачичем.

    «Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой», – сказал Лавров.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1711024034
    ... особенно хороша после матча будет - Юбилейная особая под осетринку по- астрахански...
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