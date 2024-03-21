Лавров ответил, посетит ли он матч Россия – Сербия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал свой визит на футбольный матч.

Он посетит товарищескую встречу между сборными России и Сербии вместе с главой сербского МИД Ивицей Дачичем.

«Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой», – сказал Лавров.