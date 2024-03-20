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    Бышовец высказался о значении матча с Сербией

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сказал, что проведение товарищеской игры с Сербией дает шанс поработать над объединением национальной команды.

    «Федерация футбола преуспела. Здорово, что есть возможность провести матч в столь трудные времена. Игры с Югославией всегда были очень интересными. Они играют в креативный футбол. Хотелось бы мирной обстановки на матче, чтобы не было жесткости, грубости. Важная игра для Карпина – нужно посмотреть на новичков в деле. Матч интересен для болельщиков и важен для сборной.

    Вопрос о результате не стоит. Сборная должна жить и играть, хоть не полнокровно. Матч с Сербией – это шанс поработать над объединением команды, ведь прицел на будущее является главной целью. Игровая практика молодежи очень нужна, потенциал у нее хороший», – сказал Бышовец.

    • Игра состоится 21 марта в Москве.
    • Сборная России отстранена от участия в официальных международных турнирах.
    • Игра с Сербией станет для нее первой против европейской команды с ноября 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1710931472
    Ну уж что-то ветеран , по моему , переоценивает данный матч. Никакого значения в спортивном плане он не имеет , да и пользы особой не видно. Думаю большинство болел просто рады видеть в соперниках добротную Европейскую команду , а не посредственных азиатов.
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