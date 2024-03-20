Бышовец высказался о значении матча с Сербией

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сказал, что проведение товарищеской игры с Сербией дает шанс поработать над объединением национальной команды.

«Федерация футбола преуспела. Здорово, что есть возможность провести матч в столь трудные времена. Игры с Югославией всегда были очень интересными. Они играют в креативный футбол. Хотелось бы мирной обстановки на матче, чтобы не было жесткости, грубости. Важная игра для Карпина – нужно посмотреть на новичков в деле. Матч интересен для болельщиков и важен для сборной.

Вопрос о результате не стоит. Сборная должна жить и играть, хоть не полнокровно. Матч с Сербией – это шанс поработать над объединением команды, ведь прицел на будущее является главной целью. Игровая практика молодежи очень нужна, потенциал у нее хороший», – сказал Бышовец.