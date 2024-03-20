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    Карпин объяснил отсутствие Глушенкова в сборной

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, почему на этот раз не вызвал нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в сборную России

    «Если вы посмотрите состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, что это не его позиция. Имея Головина, Алексея Миранчука, Пиняева, Облякова, Мостового и Зиньковского, для чего его вызывать? В клубе у него статистика, но, помимо этого, надо делать еще много вещей. Например, много бегать. С Сербией тем более», – сказал Карпин.

    • В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и 11 результативными передачами.
    • Глушенков сыграл два матча за сборную России против Кыргызстана и Катара.
    • 21 марта сборная России сыграет с Сербией, а 25 марта – с Парагваем.

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    Источник: «Чемпионат»

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