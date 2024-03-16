Кафанов ответил, как будет распределяться игровое время между вратарями сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как планируют задействовать голкиперов в товарищеских матчах с Сербией и Парагваем.

Он допустил, что первым номером будет не Матвей Сафонов.

«Остается ли первым выбором Сафонов, пока не знаю. Могу сказать, что сыграют как минимум два вратаря. Надо посмотреть их недельный цикл.

Будет беседа с вратарями. Я обычно спрашиваю, есть ли для них разница, с кем и как играть, может ли кто-то выходить на замену. Кто-то готов выходить на замену, кто-то не любит. Где-то за день до игры примем решение.

Кто-то, скорее всего, сыграет матч целиком. Может быть, два вратаря сыграют по тайму, может быть, два вратаря сыграют по одной игре. Это будет решаться по окончании недельного цикла.

Надо посмотреть на них, а уже потом принимать решение. Конечно, хочу, чтобы в этих матчах было задействовано как можно больше вратарей, дать всем возможность сыграть», – заявил Кафанов.