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    Кроос вызван в сборную Германии впервые за три года

    Стал известен состав сборной Германии на мартовские товарищеские матчи.

    • Впервые за 3 года в сборную вызван Тони Кроос из «Реала».
    • 23 марта Германия сыграет товарищеский матч с Францией, 26 марта – с Нидерландами.
    • Германия готовится к домашнему Евро-2024.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).

    Защитники: Давид Раум, Бенджамин Хенрикс (оба – «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба – «Штутгарт»), Джонатан Та («Байер»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Йозуа Киммих («Бавария»).

    Полузащитники: Джамал Мусиала, Александар Павлович (оба – «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Флориан Вирц, Роберт Андрих (оба – «Байер»).

    Нападающие: Дениз Ундав («Штутгарт»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фуллкруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

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    Источник: DFB

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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1710426036
    Заголовок громкий, но неверный. Кроос после ЧЕ-2021 объявил об уходе из сборной. Сейчас его попросили вернуться на домашний ЧЕ. Тони согласился.
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    BlackMurder
    1710428609
    Нападающие если честно не то пальто
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