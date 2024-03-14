Кроос вызван в сборную Германии впервые за три года

Стал известен состав сборной Германии на мартовские товарищеские матчи.
- Впервые за 3 года в сборную вызван Тони Кроос из «Реала».
- 23 марта Германия сыграет товарищеский матч с Францией, 26 марта – с Нидерландами.
- Германия готовится к домашнему Евро-2024.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»).
Защитники: Давид Раум, Бенджамин Хенрикс (оба – «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба – «Штутгарт»), Джонатан Та («Байер»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Йозуа Киммих («Бавария»).
Полузащитники: Джамал Мусиала, Александар Павлович (оба – «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Флориан Вирц, Роберт Андрих (оба – «Байер»).
Нападающие: Дениз Ундав («Штутгарт»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фуллкруг («Боруссия» Д), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).