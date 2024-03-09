РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:1) и вышел в лидеры чемпионата

«Зенит» на выезде крупно победил «Урал» в 20-м туре чемпионата России.
Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1 благодаря голам Дугласа Сантоса, Андрея Мостового, Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. У хозяев на 93-й минуте отличился Эрик Бикфалви.
Набрав три очка, «Зенит» опередил «Краснодар» и стал новым лидером РПЛ.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сантос, 38; 0:2 – Мостовой, 57; 0:3 – Кассьерра, 67; 0:4 – Сергеев, 81; 1:4 – Бикфалви, 90+3.