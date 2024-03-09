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    • РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:1) и вышел в лидеры чемпионата

    РПЛ. «Зенит» разгромил «Урал» (4:1) и вышел в лидеры чемпионата

    «Зенит» на выезде крупно победил «Урал» в 20-м туре чемпионата России.

    Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1 благодаря голам Дугласа Сантоса, Андрея Мостового, Матео Кассьерры и Ивана Сергеева. У хозяев на 93-й минуте отличился Эрик Бикфалви.

    Набрав три очка, «Зенит» опередил «Краснодар» и стал новым лидером РПЛ.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сантос, 38; 0:2 – Мостовой, 57; 0:3 – Кассьерра, 67; 0:4 – Сергеев, 81; 1:4 – Бикфалви, 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии (32)
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    BarStep
    1709989974
    К стати, а кто сегодня комментировал на премьере? Вот это действительно комментаторы, - топ! Можно было и не смотреть, а просто слушать - всё по делу!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1709990029
    В поле в Зените в основе вышел лишь один сформировавшийся в российском футболе игрок, а именно Мостовой, все остальные по сути легионеры, воспитанники футбольных школ других стран, не России; как тогда в питерских дворах появятся новый Казачёнок, Желудков, Аршавин, если Газпром вкладывает деньги больше в футбол Бразилии, а не инфраструктуру питерского футбола ?!
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    BarStep
    1709990108
    А что Изидор ещё у нас!? Вот удивило, совсем про него забыл :) Вот что значит не лег сразу..
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    ESC-Russia-google
    1709990205
    Легенды Уральские. 26 матчей, 22 поражения и 4 ничьи. Только против Москвы и Краснодара умеют выдавать матчи жизни, а перед газпромовской вонью раздвигать булки с 1991 года. ФНЛ уже плачет по Легендам Уральским.
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    knikos
    1709990510
    Не понимаю Семака , ну зачем выпускать Изидора ? Порхает вокруг мяча , как бабочка , ни остановки , ни борьбы в корпус . Мало того , простейший пас в атаку отдать не может . Лучше бы кого-то из пацанов выпустил . Артур вроде понемногу начинает входить в игру . Сергеев топ-голешник положил , класс ! Мост сегодня постарался на славу гол+пас ! Вендел так и не вошёл в свою" тарелку" . Клауд - в норме . С защитой пока так и не ясно , не было серьёзной работы . Дуглас порадовал , забил важный гол . Короче , у Зенита пока ещё нет той самой , чемпионской игры , чтобы мы , болелы стали полностью уверены в чемпионстве , шестом подряд . Но намётки появляются . Нас - с победой !!! Матео - добраться до тридцатки !
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    ySS
    1709992418
    3 из 6 очков, гарантированных до начала чемпионата. Плюс хорошая разница мячей))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1709993362
    Зенит с уверенной победой и возвращением на чемпионскую позицию. Гыгыгы
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    Алексей З
    1709994802
    Приглядите за Гончаренко, может и в Белорусь рвануть. Ну очень слаб Урал, хватило и тайма смотреть это убожество. Зенит взял свои очки .
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    S.K.V.
    1709995037
    Зенит с победой !!! Урал очень слабый .........
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    Ловкий Бубен
    1709996061
    Почему так было не сыграть со Спартаком, не понимаю ?
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