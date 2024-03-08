Бубнов спрогнозировал итоги матчей 20-го тура РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов дал прогнозы на матчи 20-го тура РПЛ. Согласно его предположению, лидер чемпионата России «Краснодар» потеряет очки в Ростове-на-Дону.

«Крылья Советов» – ЦСКА

1:2. ЦСКА в прошлом туре упустил победу над «Оренбургом» на своем поле и очень усложнил ситуацию в борьбе за медали. Терять очки больше нельзя, поэтому можно рассчитывать на отсутствие проблем с настроем у команды. «Крылья Советов» меня не впечатлили в матче против «Ростова». Армейцы по игре и составу лучше: они могут соперника поймать на контратаках, да и забивать есть кому.

«Ростов» – «Краснодар»

1:1. Практически все матчи южного дерби проходят в упорной борьбе. «Краснодар» упустил возможность оторваться от преследователей, потеряв очки, но это только добавит команде настроя. Состав точно у «быков» не слабее. Да, есть потеря Эдуарда Сперцяна, но и у «Ростова» имеются кадровые сложности. Ожидаю непростую игру, команда Валерия Карпина дома действует уверенно, но краснодарцы, думаю, не уступят, хотя и победить им будет сложно.

«Урал» – «Зенит»

0:2. «Урал» на меня вообще никакого впечатления не произвел: против «Ахмата» слабо играли, моментов почти не создали. Даже бойцовские качества не проявили. Причины для такой игры видимо есть, не сумели укрепиться. «Зениту» же после ничьей со «Спартаком» терять очки в Екатеринбурге нельзя. Никакой недооценки не будет, команда Сергея Семака здесь явный фаворит.

«Рубин» – «Пари НН»

1:0. У «Пари НН» после потери Севикяна острота в атаке снизилась. Новичков много, Юран, судя по всему, еще не определился со стабильным составом. Нижегородцы неважно смотрелись в матче против «Факела», а вот «Рубин» к очередному туру подходит с хорошим настроением. Зрелищного матча не жду, думаю, будет битва при небольшом количестве голов.

«Динамо» – «Ахмат»

2:1. «Динамо» сохраняет шансы на первое место, хотя вслух о такой задаче пока никто не говорит. Дома «бело-голубые» будут фаворитами, но есть проблема – потери Бальбуэна и Лаксальта. Заменить их можно, но качество все равно упадет. В любом случае динамовцы должны обыгрывать «Ахмат», который только выбрался из зоны стыков.

«Оренбург» – «Балтика»

1:0. Не ожидал такой слабой игры от «Балтики» в матче с «Сочи». Не только впереди почти без моментов играли, но и в обороне плохо действовали. Буквально отскочили в противостоянии с аутсайдером. «Оренбург» же сумел не проиграть ЦСКА. На синтетическом поле у уральцев будет преимущество.

«Локомотив» – «Сочи»

2:0. «Локомотив» уступил «Динамо» во многом из-за неудачной игры в первом тайме. По составу, да и по игре железнодорожники сильнее «Сочи». Соперник будет биться, но на данный момент сочинцы уступают в классе. Если команда Михаила Галактионова умудрится проиграть дома, то это будет катастрофа.

«Спартак» – «Факел»

2:1. «Факел» – боевитая команда, по ходу игры могут системно создавать моменты, мяч контролируют. Недооценивать «Факел» нельзя. Для «Спартака» это не такой раздражитель, как «Зенит», и вопрос здесь во многом связан с тем, смогут ли «красно-белые» достаточно настроиться. Если с мотивацией проблем не будет, то победят. Если хотя бы чуть-чуть настрой будет недостаточным, то возможна потеря очков.