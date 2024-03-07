Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Объявлены судьи на матчи 20-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ. Главным судьей матча «Ростов»«Краснодар» будет Василий Казарцев, а на VAR отработает Сергей Карасев.

    8 марта (пятница)

    «Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Сергей Хральцов.

    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Баскаков.

    9 марта (суббота)

    «Урал» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

    «Рубин» – «Пари НН»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Динамо» – «Ахмат»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Лапочкин.

    10 марта (воскресенье)

    «Оренбург» – «Балтика»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Хамид Талаев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

    «Локомотив» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Петров; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Евгений Кукуляк; инспектор – Александр Колобаев.

    «Спартак» – «Факел»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

    Источник: официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии (16)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    шахта Заполярная
    1709811557
    На немытых опять кукуян. Не пойму, кто кого любит
    Ответить
    Скай
    1709811834
    вонючки соломку стелят, на всякий случай, гы гы, своего, прикормленного судейку подтянули на игру с Уралом.
    Ответить
    Skull_Boy
    1709812472
    Как говорят в таких случаях - без комментариев, все уже становится смешно
    Ответить
    MaxRnD
    1709813373
    Удивительно, но Казарцев до сих пор не сидит ...
    Ответить
    ...уефан
    1709815732
    ... странно, жду почему-то больше игру Урал-Зенит,чем Спартак-Факел. К чему бы это?)...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709818124
    Спартачек подсуетился с печеньками для любимого судьи!!! Вот уж мерзкий недоклуб....скорее бы его расформировали за допинг,таблетки и укрывательство уголовника
    Ответить
    TIMOTHY
    1709819532
    Любимов печеньки или пирожки любит!) Спросить зарему нужно,что она ему подсунула))
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709827119
    Любимов ручной судейка спама
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+