Агент Сафонов прокомментировал интерес «Нанта» к Антону Миранчуку

Агент Алексей Сафонов высказался о перспективах карьеры полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Ранее сообщалось об интересе «Нанта» к игроку.
«Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб. Не думаю, что его возьмут в «Барселону» или другой топ-клуб. Мы не играем в еврокубках, можно уехать во Францию, а потом и оттуда куда-то», – сказал Сафонов.
- Летом Миранчук может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Бешикташ» и «Трабзонспор».
- В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.