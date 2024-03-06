Агент Сафонов прокомментировал интерес «Нанта» к Антону Миранчуку

Агент Алексей Сафонов высказался о перспективах карьеры полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Ранее сообщалось об интересе «Нанта» к игроку.

«Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб. Не думаю, что его возьмут в «Барселону» или другой топ-клуб. Мы не играем в еврокубках, можно уехать во Францию, а потом и оттуда куда-то», – сказал Сафонов.