Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент Сафонов прокомментировал интерес «Нанта» к Антону Миранчуку

    Агент Сафонов прокомментировал интерес «Нанта» к Антону Миранчуку

    Агент Алексей Сафонов высказался о перспективах карьеры полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука. Ранее сообщалось об интересе «Нанта» к игроку.

    «Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб. Не думаю, что его возьмут в «Барселону» или другой топ-клуб. Мы не играем в еврокубках, можно уехать во Францию, а потом и оттуда куда-то», – сказал Сафонов.

    • Летом Миранчук может стать свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Бешикташ» и «Трабзонспор».
    • В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

    Новости по теме
    Агент Миранчука прокомментировал новость об интересе «Нанта»
    Французский клуб контактировал с Миранчуком 1
    Кобелев раскритиковал игру Дзюбы и Антона Миранчука 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2024 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1709711091
    В 28 лет такие планы?... Не смеши, Сафонов.
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1709711700
    ему бы в локо твердо за основу играть,и то будет успехом.
    Ответить
    Алексей З
    1709713507
    Возможно я ошибаюсь , но переезд в Европу , в заштатный клуб это как " скрытая иммиграция" (а-ля Кузяев). В футбол ,за большие деньги спокойно и в РПЛ можно играть, а вот пожить в спокойной стране, только там. Тем более , что уровень игры Антона даже мечтать о гранде не позволяет.
    Ответить
    Вася-Шторм-google
    1709717927
    Прогнозы на спорт king-ball.ru Сайт работает с 2013 года Открытая статистика Живое общение участников Доверяй проверенным капперам, а не сайтам однодневкам!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+