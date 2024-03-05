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    • Агент Миранчука прокомментировал новость об интересе «Нанта»

    Агент Миранчука прокомментировал новость об интересе «Нанта»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил, возможен ли переход игрока в «Нант».

    Сообщалось, что французский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста.

    «Та работа, которую я веду, с кем и как контактирую, не имеет никакого значения в плане переходов в тот или иной клуб. Я провожу это работу, я еe веду, но это не значит, что футболист летом будет в «Нанте».

    Абсолютно не значит, потому что зарплатные пожелания очень огромные и разнятся по сравнению с тем, что может платить известный в России клуб.

    Я не должен оправдываться ни перед кем, с кем и как я разговариваю, подтверждать или опровергать», – сказал агент.

    • Летом Миранчук может стать свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Бешикташ» и «Трабзонспор».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.03.2024 11:50
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