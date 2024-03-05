Агент Миранчука прокомментировал новость об интересе «Нанта»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил, возможен ли переход игрока в «Нант».
Сообщалось, что французский клуб уже контактировал с представителями 28-летнего футболиста.
«Та работа, которую я веду, с кем и как контактирую, не имеет никакого значения в плане переходов в тот или иной клуб. Я провожу это работу, я еe веду, но это не значит, что футболист летом будет в «Нанте».
Абсолютно не значит, потому что зарплатные пожелания очень огромные и разнятся по сравнению с тем, что может платить известный в России клуб.
Я не должен оправдываться ни перед кем, с кем и как я разговариваю, подтверждать или опровергать», – сказал агент.
- Летом Миранчук может стать свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что на хавбека претендуют «Бешикташ» и «Трабзонспор».