Итоги 19-го тура РПЛ от Радимова

Владислав Радимов опубликовал традиционный обзор тура РПЛ.

В 19-м туре российского чемпионата он выделил топ-3 команд и персон, которые порадовали и разочаровали:

Разочаровавшие команды

3. «Урал». Очень слабое качество игры после паузы, и вот уже зона прямого вылета. Тревожно.

2. «Локомотив». Попали под очень хорошее «Динамо», но сама команда ничего не показала, не оказала никакого сопротивления. Если бы не чудо-гол, то проиграли бы и вовсе без интриги.

1. «Сочи» и «Балтика». Команды, которые бьются за выживание, должны именно что биться, а этот матч оказался бессодержательным. Особенно «Балтика», которая обновила состав почти целиком. Отдели Мусаева, который уже забивает за ЦСКА, а ему на замену привезли Фамейе, который не забивает в пустые. Ну так до ФНЛ недалеко.

Порадовавшие команды

3. «Ростов». Важный матч, видно, что со сборов команда вышла готовой. Хорошая организация игры, порадовали стандарты. После гола показали скамейку и на ней испанского ассистента Карпина – было видно, что гол со стандарта был именно что подготовлен. Ну и важный плюс – молодежь на поле. Комаров – гол, ну а Зубенко года через 2-3 будет в сборной, не сомневаюсь.

2. «Спартак». Несмотря на все неурядицы и информационный шум вокруг команды, смогли выстоять и даже могли вырвать победу.

1. «Динамо». Провели качественный матч и по делу одержали победу. Активный и эффективный прессинг, да и игроки порадовали. Отличный матч Карраскаля, и даже Макаров, к которому я часто критически отношусь, сыграл здорово.

Разочаровавшие персоны

3. Дюпин. Странная и нелепая ошибка, которая повлияла на ход матча.

2. Абаскаль. Про его поведение и всю ситуацию уже сказано многое, но лично мне непонятны действия тренера.

1. Дзюба. Игрок, от которого многого ожидают, но на поле выглядит совершенно не готовым к возобновлению сезона.

Порадовавшие персоны

3. Джикия. Очень здорово заменил отсутствующего главного тренера на скамейке.

2. Карпин. Хорошо подготовил команду к остатку сезона, давление, стандарты, молодежь – все пока очень хорошо.

1. Карраскаль. Потрясающий матч провел, и главное, что очень хорошо вписан в командную игру. То, из-за чего, вероятно, было сложно с Федотовым, сейчас в «Динамо» ушло. Карраскаль делает именно то, что от него хочет Личка, и это помогает команде.