Радимов: «Решение Абаскаля — вишенка на торте красно-белого безумия»

Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отказом главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля присутствовать на матчей своей команды в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге.

«Если Абаскаль не хочет смотреть игру на стадионе, мог бы вообще в Дубае остаться с Промесом!

«Спартак» умудрился выдать максимальную концентрацию необъяснимых событий на единицу времени в это межсезонье. Сначала уже нескрываемый конфликт Джикии и Абаскаля, который вылился в прессу при практически полном молчании самого клуба. Потому безумная история с Промесом, последствия которой еще предстоит осознать.

Потом совершенно стыдный (учитывая как красно-белые возмущались осенью полем в Воронеже) провал с газоном на домашней арене. А теперь вишенка на торте красно-белого безумия в межсезонье – решение Абаскаля уехать из Петербурга чтобы посмотреть матч на базе.

Если это правда, а не вброс, то объяснения этому совершенно невозможно придумать. Да, тренер дисквалифицирован, но он может находиться на стадионе, а после матча просто обязан разделить победу или поражение вместе с игроками, штабом, командой.

Но умом Абаскаля не понять. Кажется, что если ему не хочется быть на стадионе вместе с командой, то мог бы вообще остаться в Дубае вместе с Квинси, поддержал бы его. По крайней мере, в этом была бы логика, а в текущем поведении испанца ее нет совершенно!» – написал Радимов.