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    • Радимов: «Решение Абаскаля — вишенка на торте красно-белого безумия»

    Радимов: «Решение Абаскаля — вишенка на торте красно-белого безумия»

    Бывший футболист ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отказом главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля присутствовать на матчей своей команды в 19-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге.

    «Если Абаскаль не хочет смотреть игру на стадионе, мог бы вообще в Дубае остаться с Промесом!

    «Спартак» умудрился выдать максимальную концентрацию необъяснимых событий на единицу времени в это межсезонье. Сначала уже нескрываемый конфликт Джикии и Абаскаля, который вылился в прессу при практически полном молчании самого клуба. Потому безумная история с Промесом, последствия которой еще предстоит осознать.

    Потом совершенно стыдный (учитывая как красно-белые возмущались осенью полем в Воронеже) провал с газоном на домашней арене. А теперь вишенка на торте красно-белого безумия в межсезонье – решение Абаскаля уехать из Петербурга чтобы посмотреть матч на базе.

    Если это правда, а не вброс, то объяснения этому совершенно невозможно придумать. Да, тренер дисквалифицирован, но он может находиться на стадионе, а после матча просто обязан разделить победу или поражение вместе с игроками, штабом, командой.

    Но умом Абаскаля не понять. Кажется, что если ему не хочется быть на стадионе вместе с командой, то мог бы вообще остаться в Дубае вместе с Квинси, поддержал бы его. По крайней мере, в этом была бы логика, а в текущем поведении испанца ее нет совершенно!» – написал Радимов.

    • Абаскаль дисквалифицирован на матч с «Зенитом».
    • Он не смог бы посмотреть игру со скамьи запасных, но прилетел в Санкт-Петербург вместе с командой с зимних сборов в Дубае.
    • Испанец решил посмотреть матч на клубной базе.
    • Начало встречи на «Газпром Арене» – в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет ее текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал Владислав Радимов

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    02.03.2024 18:47
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    aaaaahhhh
    1709394805
    Не слишком ли сложное для Радимова это высказывание?
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1709395306
    Что вы к Спартаку все привязались - что больше обсудить нечего.
    Ответить
    fakeid
    1709395386
    это да.
    Ответить
    СпартакВВ
    1709405607
    Как же достал этот холуй, он сидит на зарплате в Газпроме и вынужден лизать все что прикажут!
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