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    • «Наполи» – «Ювентус»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    «Наполи» – «Ювентус»: прогноз на матч 27 тура Серии А, 3 марта

    В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Наполи» и «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе, начало – в 22:45 (мск).

    «Наполи»

    Команда Франческо Кальцоны находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 8 очков.

    «Наполи» добыл 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 40:30.

    «Ювентус»

    «Ювентус» набрал 57 очков в 26 играх и занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 41:19.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 09.12.23 «Ювентус» – «Наполи» – 1:0;
    • 24.04.23 «Ювентус» – «Наполи» – 0:1;
    • 14.01.23 «Наполи» – «Ювентус» – 5:1;
    • 07.01.22 «Ювентус» – «Наполи» – 1:1;
    • 12.09.21 «Наполи» – «Ювентус» – 2:1.

    Прогноз на матч «Наполи» – «Ювентус»

    «Наполи» постарается развить успех после разгромной победы над «Сассуоло», но и «Ювентус» не горит желанием пропускать «Милан» на 2-е место. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.02.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 14:16
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