В воскресенье, 3 марта, в 27-м туре Серии А сыграют «Наполи» и «Ювентус». Матч пройдет в Неаполе, начало – в 22:45 (мск).

«Наполи»

Команда Франческо Кальцоны находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. Отставание от зоны Лиги чемпионов – 8 очков.

«Наполи» добыл 11 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей 40:30.

«Ювентус»

«Ювентус» набрал 57 очков в 26 играх и занимает 2-е место в таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 41:19.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Наполи» – «Ювентус»

«Наполи» постарается развить успех после разгромной победы над «Сассуоло», но и «Ювентус» не горит желанием пропускать «Милан» на 2-е место. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 2.02.