Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги гостевого матча 27-го тура Серии A с «Наполи» (1:2).

«Ребята играли очень хорошо, у нас были хорошие возможности, чтобы забить, но мы их не использовали. Это часть процесса роста – в больших матчах нужно находить баланс.

Не думаю, что у «Наполи» было много явных голевых моментов, просто мы упустили большинство своих шансов. Также мы упрямо пытались пробиться через центр вместо того, чтобы растянуть игру во фланги.

Жаль, что уезжаем с пустыми руками, зато мы получили опыт игры на таком уровне. В некоторых ситуациях нужно было быть более бдительными.

Думаю, это был один из самых молодых стартовых составов за всю историю «Ювентуса», а это значит, что мы работаем хорошо. Наша задача – помогать молодым игрокам расти, чтобы они были готовы к следующему сезону», – сказал Аллегри.