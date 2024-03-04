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    Аллегри высказался о поражении «Ювентуса» от «Наполи»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги гостевого матча 27-го тура Серии A с «Наполи» (1:2).

    «Ребята играли очень хорошо, у нас были хорошие возможности, чтобы забить, но мы их не использовали. Это часть процесса роста – в больших матчах нужно находить баланс.

    Не думаю, что у «Наполи» было много явных голевых моментов, просто мы упустили большинство своих шансов. Также мы упрямо пытались пробиться через центр вместо того, чтобы растянуть игру во фланги.

    Жаль, что уезжаем с пустыми руками, зато мы получили опыт игры на таком уровне. В некоторых ситуациях нужно было быть более бдительными.

    Думаю, это был один из самых молодых стартовых составов за всю историю «Ювентуса», а это значит, что мы работаем хорошо. Наша задача – помогать молодым игрокам расти, чтобы они были готовы к следующему сезону», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 57 очков после 27 туров. У лидирующего «Интера» 69 очков и на игру меньше.
    • В шести последних матчах у туринцев 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.

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    Источник: Football Italia

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    04.03.2024 11:26
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    Комментарии (1)
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    Bozigit
    1709547985
    Очень тактично высказался. Но по факту созданных моментов Юве уверенно переиграл
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