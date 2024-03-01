Опубликован состав молодежной сборной России на мартовские матчи

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на ближайшие игры.
Команда в марте проведет три товарищеских матча в Уругвае.
В состав российской молодежки включены 23 футболиста:
Вратари: Александр Дeгтев («Сочи»), Богдан Москвичeв («Чайка» Песчанокопское), Даниил Худяков («Локомотив» Москва);
Защитники: Матвей Бардачeв («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Бозов («Спартак» Москва), Юрий Коледин («Спартак-2» Москва), Илья Кирш («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Станислав Пузанов («Краснодар»);
Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Егор Смелов («Динамо» Москва);
Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаeв («Динамо» Москва).