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    • Опубликован состав молодежной сборной России на мартовские матчи

    Опубликован состав молодежной сборной России на мартовские матчи

    Тренерский штаб молодежной сборной России определился с заявкой на ближайшие игры.

    Команда в марте проведет три товарищеских матча в Уругвае.

    В состав российской молодежки включены 23 футболиста:

    Вратари: Александр Дeгтев («Сочи»), Богдан Москвичeв («Чайка» Песчанокопское), Даниил Худяков («Локомотив» Москва);

    Защитники: Матвей Бардачeв («Зенит» Санкт-Петербург), Никита Бозов («Спартак» Москва), Юрий Коледин («Спартак-2» Москва), Илья Кирш («Ростов», Ростов-на-Дону), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба – ЦСКА Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Станислав Пузанов («Краснодар»);

    Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба – «Урал» Екатеринбург), Дмитрий Васильев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Зорин («Спартак» Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА Москва), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец» Новороссийск), Никита Салтыков («Крылья Советов» Самара), Егор Смелов («Динамо» Москва);

    Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаeв («Динамо» Москва).

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    Источник: сайт РФС

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    01.03.2024 23:11
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