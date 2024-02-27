Широков ответил, кто сильнее – Бабич или Джикия

Бывший спартаковец Роман Широков оценил ситуацию защитника Георгия Джикии в «Спартаке».

– Понимаете, что происходит в ситуации с контрактом Джикии – почему он не играет?

– Мы не знаем четко, чего хочет клуб в этой ситуации. Может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Гильермо Абаскаль не ставит. Я знаю одну такую историю. В принципе, история нормальная, но, возможно, стоило игроку об этом сказать. А может быть, клуб еще и сам не определился.

Что касается мнения Абаскаля, то в свое время Леонид Слуцкий говорил, что выбор игрока – это дело вкуса тренера. И ничего не сделаешь. Если тренеру нравится Бабич, хоть ты что делай, он больше нравится Абаскалю. Бабич моложе, плюс он, на мой взгляд, немного сильнее.