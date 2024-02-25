Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Наср», 21-й тур чепмионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Шабаб»: Алабси, Саисс, Яго, Аль-Шарари, Аль-Харби, Ракитич, Куэльяр, Бахебри, Карраско, Карлос, Витиньо.

Главный тренер: Витор Перейра

«Аль-Наср»: Абдулла, Ладжами, Аль-Амри, Ляпорт, Бехич, Аль-Хайбари, Брозович, Яхья, Отавиньо, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»