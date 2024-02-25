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    • «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Наср», 21-й тур чепмионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Шабаб»: Алабси, Саисс, Яго, Аль-Шарари, Аль-Харби, Ракитич, Куэльяр, Бахебри, Карраско, Карлос, Витиньо.

    Главный тренер: Витор Перейра

    «Аль-Наср»: Абдулла, Ладжами, Аль-Амри, Ляпорт, Бехич, Аль-Хайбари, Брозович, Яхья, Отавиньо, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб»«Аль-Наср»

    Аль-Шабаб – Аль-Наср смотреть онлайн 25 февраля

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 15:00
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