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    Роналду отреагировал на победу над «Аль-Шабабом»

    Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (3:2) призвал свою команду бороться до конца.

    «До самого конца! Мы продолжаем, не останавливаемся!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.

    • Португалец отметился одним голом в этом матче.
    • 39-летний форвард показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба», скандировавшим фамилию аргентинца Лионеля Месси.
    • «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии с 52 очками. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстает на четыре очка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    26.02.2024 09:46
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