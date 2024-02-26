Роналду отреагировал на победу над «Аль-Шабабом»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (3:2) призвал свою команду бороться до конца.
«До самого конца! Мы продолжаем, не останавливаемся!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.
- Португалец отметился одним голом в этом матче.
- 39-летний форвард показал неприличный жест болельщикам «Аль-Шабаба», скандировавшим фамилию аргентинца Лионеля Месси.
- «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии с 52 очками. От лидирующего «Аль-Хиляля» команда отстает на четыре очка.