Роналду отреагировал на победу над «Аль-Шабабом»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после матча 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» (3:2) призвал свою команду бороться до конца.

«До самого конца! Мы продолжаем, не останавливаемся!» – написал Роналду на своей странице в социальной сети.