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    • «Брайтон» – «Эвертон»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    «Брайтон» – «Эвертон»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Эвертон». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 18:00 (мск).

    «Брайтон»

    Команда Роберто Де Дзерби находится на 7-м месте с 38 очками. У «Брайтона» 10 побед, 8 ничьих и 7 поражений, разница мячей 48:40.

    Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:

    «Эвертон»

    У ливерпульского клуба 20 очков в 25 играх и 17-е место в таблице. «Эвертон» опережает идущий в зоне вылета «Лутон» только по дополнительным показателям.

    Подопечные Шона Дайча добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли, разница мячей 27:33.

    Предыдущие результаты «Эвертона» в АПЛ:

    • 19.02.24 «Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 1:1;
    • 10.02.24 «Ман Сити» – «Эвертон» – 2:0;
    • 03.02.24 «Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 04.11.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:1;
    • 09.05.23 «Брайтон» – «Эвертон» – 1:5;
    • 04.01.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:4;
    • 02.01.22 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:3;
    • 28.08.21 «Брайтон» – «Эвертон» – 0:2.

    Прогноз на матч «Брайтон» – «Эвертон»

    Очки нужны обоим – «Брайтон» еще мечтает о еврокубках, «Эвертон» борется за выживание. Прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.63.

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    «Брайтон» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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