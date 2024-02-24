В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Эвертон». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 18:00 (мск).

Команда Роберто Де Дзерби находится на 7-м месте с 38 очками. У «Брайтона» 10 побед, 8 ничьих и 7 поражений, разница мячей 48:40.

Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:

У ливерпульского клуба 20 очков в 25 играх и 17-е место в таблице. «Эвертон» опережает идущий в зоне вылета «Лутон» только по дополнительным показателям.

Подопечные Шона Дайча добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли, разница мячей 27:33.

Предыдущие результаты «Эвертона» в АПЛ:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

04.11.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:1;

09.05.23 «Брайтон» – «Эвертон» – 1:5;

04.01.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:4;

02.01.22 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:3;

28.08.21 «Брайтон» – «Эвертон» – 0:2.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Эвертон»

Очки нужны обоим – «Брайтон» еще мечтает о еврокубках, «Эвертон» борется за выживание. Прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.63.