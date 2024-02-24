В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ сыграют «Брайтон» и «Эвертон». Матч пройдет в Брайтоне, начало – в 18:00 (мск).
«Брайтон»
Команда Роберто Де Дзерби находится на 7-м месте с 38 очками. У «Брайтона» 10 побед, 8 ничьих и 7 поражений, разница мячей 48:40.
Последние результаты «Брайтона» в АПЛ:
- 18.02.24 «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 0:5;
- 10.02.24 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1;
- 03.02.24 «Брайтон» – «Кристал Пэлас» – 4:1.
«Эвертон»
У ливерпульского клуба 20 очков в 25 играх и 17-е место в таблице. «Эвертон» опережает идущий в зоне вылета «Лутон» только по дополнительным показателям.
Подопечные Шона Дайча добыли 8 побед, 6 раз сыграли вничью и 11 раз проиграли, разница мячей 27:33.
Предыдущие результаты «Эвертона» в АПЛ:
- 19.02.24 «Эвертон» – «Кристал Пэлас» – 1:1;
- 10.02.24 «Ман Сити» – «Эвертон» – 2:0;
- 03.02.24 «Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 04.11.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:1;
- 09.05.23 «Брайтон» – «Эвертон» – 1:5;
- 04.01.23 «Эвертон» – «Брайтон» – 1:4;
- 02.01.22 «Эвертон» – «Брайтон» – 2:3;
- 28.08.21 «Брайтон» – «Эвертон» – 0:2.
Прогноз на матч «Брайтон» – «Эвертон»
Очки нужны обоим – «Брайтон» еще мечтает о еврокубках, «Эвертон» борется за выживание. Прогноз – «обе забьют» с коэффициентом 1.63.