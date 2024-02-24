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    • «Брайтон» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Брайтон» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Эвертона», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Брайтон»: Стил, Эступиньян, Данк, ван Хеке, Лэмпти, Гилмор, Гросс, Митома, Лаллана, Буонанотте, Уэлбек.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, Годфри, Гуйе, Макнил, Гарнер, Янг, Харрисон, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Эвертон»

    «Брайтон» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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