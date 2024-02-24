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    • «Штутгарт» – «Кельн»: прогноз на матч 23 тура Бундеслиги, 24 февраля

    «Штутгарт» – «Кельн»: прогноз на матч 23 тура Бундеслиги, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Кельн». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 17:30 (мск).

    «Штутгарт»

    Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте с 46 очками. «Штутгарт» добыл 15 побед, 1 ничью и потерпел 6 поражений. Разница мячей – 51:28.

    Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:

    «Кельн»

    У «Кельна» 16 очков в 22 играх и 16-е место в таблице (зона переходных матчей). Подопечные Тимо Шульца добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и 12 матчей проиграли при разнице голов 15:36 (худшее нападение чемпионата).

    Предыдущие результаты «Кельна» в Бундеслиге:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

    • 30.09.23 «Кельн» – «Штутгарт» – 0:2;
    • 18.02.23 «Штутгарт» – «Кельн» – 3:0;
    • 28.08.22 «Кельн» – «Штутгарт» – 0:0;
    • 14.05.22 «Штутгарт» – «Кельн» – 2:1;
    • 20.12.21 «Кельн» – «Штутгарт» – 1:0.

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Кельн»

    «Штутгарт» вряд ли испытает проблемы с аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.9.

    Источник: «Бомбардир»

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