В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Кельн». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 17:30 (мск).
«Штутгарт»
Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте с 46 очками. «Штутгарт» добыл 15 побед, 1 ничью и потерпел 6 поражений. Разница мячей – 51:28.
Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:
- 17.02.24 «Дармштадт» – «Штутгарт» – 1:2;
- 11.02.24 «Штутгарт» – «Майнц» – 3:1;
- 03.02.24 «Фрайбург» – «Штутгарт» – 1:3.
«Кельн»
У «Кельна» 16 очков в 22 играх и 16-е место в таблице (зона переходных матчей). Подопечные Тимо Шульца добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и 12 матчей проиграли при разнице голов 15:36 (худшее нападение чемпионата).
Предыдущие результаты «Кельна» в Бундеслиге:
- 16.02.24 «Кельн» – «Вердер» – 0:1;
- 11.02.24 «Хоффенхайм» – «Кельн» – 1:1;
- 03.02.24 «Кельн» – «Айнтрахт» – 2:0.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:
- 30.09.23 «Кельн» – «Штутгарт» – 0:2;
- 18.02.23 «Штутгарт» – «Кельн» – 3:0;
- 28.08.22 «Кельн» – «Штутгарт» – 0:0;
- 14.05.22 «Штутгарт» – «Кельн» – 2:1;
- 20.12.21 «Кельн» – «Штутгарт» – 1:0.
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Кельн»
«Штутгарт» вряд ли испытает проблемы с аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.9.