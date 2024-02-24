В субботу, 24 февраля, в 23-м туре Бундеслиги сыграют «Штутгарт» и «Кельн». Матч пройдет в Штутгарте, начало – в 17:30 (мск).

«Штутгарт»

Команда Себастьяна Хенесса находится на 3-м месте с 46 очками. «Штутгарт» добыл 15 побед, 1 ничью и потерпел 6 поражений. Разница мячей – 51:28.

Последние результаты «Штутгарта» в Бундеслиге:

«Кельн»

У «Кельна» 16 очков в 22 играх и 16-е место в таблице (зона переходных матчей). Подопечные Тимо Шульца добыли 3 победы, 7 раз сыграли вничью и 12 матчей проиграли при разнице голов 15:36 (худшее нападение чемпионата).

Предыдущие результаты «Кельна» в Бундеслиге:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Бундеслиге:

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Кельн»

«Штутгарт» вряд ли испытает проблемы с аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.9.