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    Булыкин перечислил клубы АПЛ, которые им интересовались

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин мог уехать в АПЛ.

    «Мной интересовались клубы АПЛ. Это были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Я почти перешeл в один из этих клубов, трансфер был очень близок, но клубы и агенты не смогли согласовать сделку. Конкретных возможностей перебраться в Англию было две.

    Впрочем, после переговоров мне повышали зарплату в России, поэтому некоторую выгоду я всe же получил из этих ситуаций», – сказал Булыкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.02.2024 21:16
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    Комментарии (3)
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    ВетеR
    1708628414
    сон булыкина
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    Krics
    1708638485
    Если б у бабушки был ****,она была бы дедушкой,ихмо.
    Ответить
    Давид59
    1708665196
    Как написано в одном старом учебнике, "каждому по способности". Дюссельдорф - как раз его уровень.
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