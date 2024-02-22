Булыкин перечислил клубы АПЛ, которые им интересовались

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин мог уехать в АПЛ.

«Мной интересовались клубы АПЛ. Это были «Эвертон», «Болтон» и «Портсмут». Я почти перешeл в один из этих клубов, трансфер был очень близок, но клубы и агенты не смогли согласовать сделку. Конкретных возможностей перебраться в Англию было две.

Впрочем, после переговоров мне повышали зарплату в России, поэтому некоторую выгоду я всe же получил из этих ситуаций», – сказал Булыкин.