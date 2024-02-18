В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 сыграют «Брест» и «Марсель». Матч пройдет в Бресте, начало – в 22:45 (мск).

«Брест»

Команда Эрика Руа входит в четверку лидеров чемпионата с 37 очками. У хозяев поля 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей 30:18.

Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:

«Марсель»

У «Марсель» 30 очков в 21 игре и 8-е место в таблице. Отставание от зоны еврокубков – 5 очков. Подопечные Дженнаро Гаттузо в 7 играх победили, 9 встреч свели вничью и 5 раз проиграли. Разница мячей – 29:23.

Предыдущие результаты «Марселя» в Лиге 1

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

27.08.23 «Марсель» – «Брест» – 2:0;

28.05.19 «Марсель» – «Брест» – 1:2;

15.08.22 «Брест» – «Марсель» – 1:1;

14.03.22 «Брест» – «Марсель» – 1:4;

04.12.21 «Марсель» – «Брест» – 1:2.

Прогноз на матч «Брест» – «Марсель»

«Марсель» приедет к «Бресту» после тяжелого матча с «Шахтером» в Лиге Европы, а уже на следующей неделе команде играть ответный поединок. Хозяева обязаны использовать преимущество в свежести, прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.