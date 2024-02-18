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    • «Брест» – «Марсель»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    «Брест» – «Марсель»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 сыграют «Брест» и «Марсель». Матч пройдет в Бресте, начало – в 22:45 (мск).

    «Брест»

    Команда Эрика Руа входит в четверку лидеров чемпионата с 37 очками. У хозяев поля 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей 30:18.

    Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:

    «Марсель»

    У «Марсель» 30 очков в 21 игре и 8-е место в таблице. Отставание от зоны еврокубков – 5 очков. Подопечные Дженнаро Гаттузо в 7 играх победили, 9 встреч свели вничью и 5 раз проиграли. Разница мячей – 29:23.

    Предыдущие результаты «Марселя» в Лиге 1

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 27.08.23 «Марсель» – «Брест» – 2:0;
    • 28.05.19 «Марсель» – «Брест» – 1:2;
    • 15.08.22 «Брест» – «Марсель» – 1:1;
    • 14.03.22 «Брест» – «Марсель» – 1:4;
    • 04.12.21 «Марсель» – «Брест» – 1:2.

    Прогноз на матч «Брест» – «Марсель»

    «Марсель» приедет к «Бресту» после тяжелого матча с «Шахтером» в Лиге Европы, а уже на следующей неделе команде играть ответный поединок. Хозяева обязаны использовать преимущество в свежести, прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.

    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:30
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