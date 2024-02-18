В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 сыграют «Брест» и «Марсель». Матч пройдет в Бресте, начало – в 22:45 (мск).
«Брест»
Команда Эрика Руа входит в четверку лидеров чемпионата с 37 очками. У хозяев поля 10 побед, 7 ничьих и 4 поражения, разница мячей 30:18.
Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:
- 11.02.24 «Клермон» – «Брест» – 1:1;
- 04.02.24 «Брест» – «Ницца» – 0:0;
- 28.01.24 «ПСЖ» – «Брест» – 2:2.
«Марсель»
У «Марсель» 30 очков в 21 игре и 8-е место в таблице. Отставание от зоны еврокубков – 5 очков. Подопечные Дженнаро Гаттузо в 7 играх победили, 9 встреч свели вничью и 5 раз проиграли. Разница мячей – 29:23.
Предыдущие результаты «Марселя» в Лиге 1
- 09.02.24 «Марсель» – «Мец» – 1:1;
- 04.02.24 «Лион» – «Марсель» – 1:0;
- 27.01.24 «Марсель» – «Монако» – 2:2;
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 27.08.23 «Марсель» – «Брест» – 2:0;
- 28.05.19 «Марсель» – «Брест» – 1:2;
- 15.08.22 «Брест» – «Марсель» – 1:1;
- 14.03.22 «Брест» – «Марсель» – 1:4;
- 04.12.21 «Марсель» – «Брест» – 1:2.
Прогноз на матч «Брест» – «Марсель»
«Марсель» приедет к «Бресту» после тяжелого матча с «Шахтером» в Лиге Европы, а уже на следующей неделе команде играть ответный поединок. Хозяева обязаны использовать преимущество в свежести, прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.78.