В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).
«Тоттенхэм»
У хозяев поля 47 очков и 4-е место в таблице. Команда Анге Постекоглу одержала 14 побед, 5 раз проиграла и 5 раз сыграла вничью при разнице мячей 51:36.
Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:
- 10.02.24 «Тоттенхэм» – «Брайтон» – 2:1;
- 03.02.24 «Эвертон» – «Тоттенхэм» – 2:2;
- 31.01.24 «Тоттенхэм» – «Брентфорд» – 3:2.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» находится на 11-м месте. Команда Гари О`Нила имеет 9 побед, 5 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – 37:39
Предыдущие результаты «Вулверхэмптона» в АПЛ:
- 10.02.24 «Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2;
- 04.02.24 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:4;
- 01.02.24 «Вулверхэмптон» – «МЮ» – 3:4.
Личные встречи
Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:
- 11.11.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 2:1;
- 04.03.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 1:0;
- 20.08.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
- 13.02.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 0:2;
- 22.08.21 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 0:1.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»
«Тоттенхэм» возьмет реванш за поражение в первом круге. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.