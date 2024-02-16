Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

    «Тоттенхэм»

    У хозяев поля 47 очков и 4-е место в таблице. Команда Анге Постекоглу одержала 14 побед, 5 раз проиграла и 5 раз сыграла вничью при разнице мячей 51:36.

    Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» находится на 11-м месте. Команда Гари О`Нила имеет 9 побед, 5 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – 37:39

    Предыдущие результаты «Вулверхэмптона» в АПЛ:

    • 10.02.24 «Вулверхэмптон» – «Брентфорд» – 0:2;
    • 04.02.24 «Челси» – «Вулверхэмптон» – 2:4;
    • 01.02.24 «Вулверхэмптон» – «МЮ» – 3:4.

    Личные встречи

    Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

    • 11.11.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 2:1;
    • 04.03.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 1:0;
    • 20.08.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:0;
    • 13.02.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 0:2;
    • 22.08.21 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 0:1.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

    «Тоттенхэм» возьмет реванш за поражение в первом круге. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.

    Новости по теме
    «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2024 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+