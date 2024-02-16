В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ встречаются «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

«Тоттенхэм»

У хозяев поля 47 очков и 4-е место в таблице. Команда Анге Постекоглу одержала 14 побед, 5 раз проиграла и 5 раз сыграла вничью при разнице мячей 51:36.

Последние результаты «Тоттенхэма» в АПЛ:

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» находится на 11-м месте. Команда Гари О`Нила имеет 9 побед, 5 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – 37:39

Предыдущие результаты «Вулверхэмптона» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты предыдущих 5 встреч команд в АПЛ:

11.11.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 2:1;

04.03.23 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 1:0;

20.08.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 1:0;

13.02.22 «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 0:2;

22.08.21 «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» – 0:1.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» возьмет реванш за поражение в первом круге. Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.