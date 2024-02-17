Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптона», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Вернер, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон.
Главный тренер: Анге Постекоглу
«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Тоти, Доусон, Айт Нури, Гомес, Лемина, Дойл, Сарабия, Семеду, Нету.
Главный тренер: Гэри О'Нил
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»
- Матч будет транслировать «Фонбет».