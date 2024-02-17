Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Вулверхэмптона», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Удогие, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Вернер, Сарр, Мэддисон, Кулушевски, Ришарлисон.

Главный тренер: Анге Постекоглу

«Вулверхэмптон»: Са, Килман, Тоти, Доусон, Айт Нури, Гомес, Лемина, Дойл, Сарабия, Семеду, Нету.

Главный тренер: Гэри О'Нил

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон»