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    • «Ньюкасл» – «Борнмут»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    «Ньюкасл» – «Борнмут»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Матч пройдет в Ньюкасл-апон-Тайне, начало – в 18:00 (мск).

    «Ньюкасл»

    Команда Эдди Хау находится на 7-м месте, имея в активе 36 очков. У хозяев поля 11 побед, 3 ничьих и 10 поражений, разница мячей 51:39.

    Последние результаты «Ньюкасла» в АПЛ:

    «Борнмут»

    «Борнмут» после 23 игр набрал 27 очков и идет 14-м в таблице. Команда Андони Ираолы в 7 играх победила, 6 свела вничью и 10 проиграла. Разница мячей 31:44.

    Предыдущие результаты «Борнмута» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 12.11.23 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 2:0;
    • 12.02.23 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 1:1;
    • 17.09.22 «Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:1;
    • 02.07.20 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 1:4;
    • 09.11.19 «Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:1.

    Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Борнмут»

    Как и во многих очных противостояниях команд, ожидаем обмена голов в предстоящей встрече. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.45.

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    «Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    16.02.2024 14:05
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