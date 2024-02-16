В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ сыграют «Ньюкасл» и «Борнмут». Матч пройдет в Ньюкасл-апон-Тайне, начало – в 18:00 (мск).
«Ньюкасл»
Команда Эдди Хау находится на 7-м месте, имея в активе 36 очков. У хозяев поля 11 побед, 3 ничьих и 10 поражений, разница мячей 51:39.
Последние результаты «Ньюкасла» в АПЛ:
- 10.02.24 «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл» – 2:3;
- 03.02.24 «Ньюкасл» – «Лутон Таун» – 4:4;
- 30.01.24 «Астон Вилла» – «Ньюкасл» – 1:3.
«Борнмут»
«Борнмут» после 23 игр набрал 27 очков и идет 14-м в таблице. Команда Андони Ираолы в 7 играх победила, 6 свела вничью и 10 проиграла. Разница мячей 31:44.
Предыдущие результаты «Борнмута» в АПЛ:
- 10.02.24 «Фулхэм» – «Борнмут» – 3:1;
- 04.02.24 «Борнмут» – «Ноттингем Форест» – 1:1;
- 01.02.24 «Вест Хэм» – «Борнмут» – 1:1.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:
- 12.11.23 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 2:0;
- 12.02.23 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 1:1;
- 17.09.22 «Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:1;
- 02.07.20 «Борнмут» – «Ньюкасл» – 1:4;
- 09.11.19 «Ньюкасл» – «Борнмут» – 2:1.
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Борнмут»
Как и во многих очных противостояниях команд, ожидаем обмена голов в предстоящей встрече. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.45.