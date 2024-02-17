Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Борнмута», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Гимарайнс, Лонгстафф, Майли, Паркинсон, Альмирон, Гордон.

Главный тренер: Эдди Хау

«Борнмут»: Пеннето, Келли, Забарный, Сенеси, Смит, Кристи, Синистерра, Кук, Скотт, Тавернье, Соланке.

Главный тренер: Андони Ираола

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Борнмут»