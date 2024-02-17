Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Борнмута», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ньюкасл»: Дубравка, Берн, Ботман, Шер, Триппьер, Гимарайнс, Лонгстафф, Майли, Паркинсон, Альмирон, Гордон.
Главный тренер: Эдди Хау
«Борнмут»: Пеннето, Келли, Забарный, Сенеси, Смит, Кристи, Синистерра, Кук, Скотт, Тавернье, Соланке.
Главный тренер: Андони Ираола
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».