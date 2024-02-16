В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ померяются силами «Фулхэм» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

«Фулхэм»

«Фулхэм», тренируемый Марку Силвой, с 29 очками расположился в середине таблицы – на 12-м месте. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и в 11 встречах уступила, разница голов 33:39.

Предыдущие результаты «Фулхэма» в АПЛ:

«Астон Вилла»

Коллектив, ведомый Унаи Эмери, занимает 5-е место в чемпионате, отставая от 4-й лигочемпионовской позиции на 1 балл. У команды 14 побед, 4 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 50:32.

Последние результаты «Астон Виллы» в АПЛ:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

12.11.23 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 3:1;

26.04.23 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 1:0;

21.10.22 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 3:0;

05.04.21 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 3:1;

29.09.20 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 0:3.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»

Ожидаем примерно равную игру, в которой верх возьмут гости. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.25.