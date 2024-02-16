Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Фулхэм» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    «Фулхэм» – «Астон Вилла»: прогноз на матч 25 тура АПЛ, 17 февраля

    В субботу, 17 февраля, в 25-м туре АПЛ померяются силами «Фулхэм» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Лондоне, начало – в 18:00 (мск).

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», тренируемый Марку Силвой, с 29 очками расположился в середине таблицы – на 12-м месте. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и в 11 встречах уступила, разница голов 33:39.

    Предыдущие результаты «Фулхэма» в АПЛ:

    «Астон Вилла»

    Коллектив, ведомый Унаи Эмери, занимает 5-е место в чемпионате, отставая от 4-й лигочемпионовской позиции на 1 балл. У команды 14 побед, 4 ничьих и 6 поражений при разнице мячей 50:32.

    Последние результаты «Астон Виллы» в АПЛ:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в АПЛ:

    • 12.11.23 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 3:1;
    • 26.04.23 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 1:0;
    • 21.10.22 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 3:0;
    • 05.04.21 «Астон Вилла» – «Фулхэм» – 3:1;
    • 29.09.20 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 0:3.

    Прогноз на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»

    Ожидаем примерно равную игру, в которой верх возьмут гости. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.25.

    Новости по теме
    Обзор матча «Фулхэм» – «Астон Вилла» голы и лучшие моменты (Видео)
    Стали известны стартовые составы на матч «Фулхэм» – «Астон Вилла»: 17 февраля
    «Фулхэм» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2024 14:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+