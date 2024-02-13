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    • «Копенгаген» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 13 февраля

    «Копенгаген» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов, 13 февраля

    13 февраля в столице Дании Копенгагене состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать действующего победителя турнира – «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

    «Копенгаген»

    Датчане вышли в плей-офф ЛЧ из далеко не самой простой группы, где также играли «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Галатасарай». При этом «Копенгаген» успел «грохнуть» «МЮ» и отобрать очки у «Баварии» на еe поле.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» получил едва ли не самый слабый набор соперников на групповом этапе. Само собой разумеется, что подопечные Хосепа Гвардиола легко заняли первое место в квартете с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». При этом «Сити» не потерял ни одного очка.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

    • 11.10.2022 «Копенгаген» – «Манчестер Сити» 0:0
    • 05.10.2022 «Манчестер Сити» – «Копенгаген» 5:0
    • 26.02.2009 «Манчестер Сити» – «Копенгаген» 2:1

    Прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» настроен как можно скорее решить вопрос с выходом в четвертьфинал ЛЧ. Очевидно, что у «Копенгагена» маловато шансов остановить машину Гвардиолы, но, с другой стороны, датчане будут играть без малейшего давления. Предлагаем выбрать ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,58).

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.02.2024 21:28
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