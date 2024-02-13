13 февраля в столице Дании Копенгагене состоится поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Одноименный клуб будет принимать действующего победителя турнира – «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Копенгаген»

Датчане вышли в плей-офф ЛЧ из далеко не самой простой группы, где также играли «Манчестер Юнайтед», «Бавария» и «Галатасарай». При этом «Копенгаген» успел «грохнуть» «МЮ» и отобрать очки у «Баварии» на еe поле.

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» получил едва ли не самый слабый набор соперников на групповом этапе. Само собой разумеется, что подопечные Хосепа Гвардиола легко заняли первое место в квартете с «Лейпцигом», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой». При этом «Сити» не потерял ни одного очка.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

11.10.2022 «Копенгаген» – «Манчестер Сити» 0:0

05.10.2022 «Манчестер Сити» – «Копенгаген» 5:0

26.02.2009 «Манчестер Сити» – «Копенгаген» 2:1

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити»

«Ман Сити» настроен как можно скорее решить вопрос с выходом в четвертьфинал ЛЧ. Очевидно, что у «Копенгагена» маловато шансов остановить машину Гвардиолы, но, с другой стороны, датчане будут играть без малейшего давления. Предлагаем выбрать ставку «тотал больше 2,5 голов» (1,58).