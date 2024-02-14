Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»

Сразу два игрока «Манчестер Сити» получили травмы в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1).

На 21-й минуте из-за повреждения был заменен Джек Грилиш, на 78-й поле покинул Бернарду СилвСилва. Кроме того, в заявке на матч не было Йошко Гвардиола.

«Очень жаль, Грилиш опустошен. Я еще не говорил с доктором, но травма выглядит мышечной. Пах. А ведь в последние несколько дней его настроение на тренировках было гораздо лучше. Он очень хорошо играл, помогал нам с темпом. Грилиш хотел остаться на поле, но мы не хотели усугубить травму.

Йошко Гвардиол пропустит 2-3 недели из-за травмы голеностопа. Бернарду получил сильный удар по голеностопу», – сказал Гвардиола.