«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» (3:1).

Это девятая подряд победа «горожан» в турнире (7 в этом розыгрыше, 2 в прошлом).

Это самая долгая серия побед в Лиге чемпионов среди английских команд.