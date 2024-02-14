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    • «Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд

    «Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24 «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Копенгаген» (3:1).

    Это девятая подряд победа «горожан» в турнире (7 в этом розыгрыше, 2 в прошлом).

    Это самая долгая серия побед в Лиге чемпионов среди английских команд.

    • В ходе серии помимо датского клуба «Манчестер Сити» по два раза победил в этом розыгрыше «Црвену Звезду», «РБ Лейпциг» и «Янг Бойз». В прошлом сезоне английская команда выиграла у «Реала» в ответном полуфинале и у «Интера» в финале.
    • Второй матч с «Копенгагеном» «горожане» проведут дома 6 марта.

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    Источник: страница Squawka в соцсети X

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    14.02.2024 08:57
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