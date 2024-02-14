Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1) высоко оценил действия 32-летнего полузащитника Кевина Де Брюйне. В прошедшей встрече хавбек открыл счет на 10-й минуте. Форвард «Копенгагена» Магнус Маттссон сравнял счет на 34-й. Затем у «Сити» отличилсь Бернарду Силва (45+1-я минута) и Фил Фоден (90+2-я).

«Сыграли очень, очень хорошо. Сегодня было превосходно. Игроки проявляли терпение в нужные моменты. Я действительно горжусь командой.

Третий гол нам очень помог. Надеюсь, нам удастся закончить дело дома и перейти к следующему матчу. Было важно не проиграть противостояние здесь.

Мы действительно хорошо играли с первых минут. Пропустили, но иногда такое случается. Во втором тайме соперник играл впятером в защите, но в целом мы справились хорошо.

Де Брюйне после возвращения играет экстраординарно. Первый гол был потрясающим, правильный пас и темп от Фила Фодена. Лучшие игроки появляются на главных сценах.

Пришел час истины. Мы начали хорошо. Мы должны сделать свою работу и закончить ее», – сказал Гвардиола.