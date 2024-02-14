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    • Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»

    Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после гостевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Копенгагеном» (3:1) высоко оценил действия 32-летнего полузащитника Кевина Де Брюйне. В прошедшей встрече хавбек открыл счет на 10-й минуте. Форвард «Копенгагена» Магнус Маттссон сравнял счет на 34-й. Затем у «Сити» отличилсь Бернарду Силва (45+1-я минута) и Фил Фоден (90+2-я).

    «Сыграли очень, очень хорошо. Сегодня было превосходно. Игроки проявляли терпение в нужные моменты. Я действительно горжусь командой.

    Третий гол нам очень помог. Надеюсь, нам удастся закончить дело дома и перейти к следующему матчу. Было важно не проиграть противостояние здесь.

    Мы действительно хорошо играли с первых минут. Пропустили, но иногда такое случается. Во втором тайме соперник играл впятером в защите, но в целом мы справились хорошо.

    Де Брюйне после возвращения играет экстраординарно. Первый гол был потрясающим, правильный пас и темп от Фила Фодена. Лучшие игроки появляются на главных сценах.

    Пришел час истины. Мы начали хорошо. Мы должны сделать свою работу и закончить ее», – сказал Гвардиола.

    • Де Брюйне провел первый матч в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
    • Бельгиец получил травму во встрече 1-го тура АПЛ в августе и вернулся на поле только в январе.
    • Де Брюйне перед встречей с «Копенгагеном» после возвращения на поле провел 6 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 5 передач.
    • Ответный поединок «Манчестер Сити» с датской командой состоится 6 марта.

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    Источник: BBC

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    14.02.2024 08:32
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