Стал известен лидер Примеры согласно xG

Опубликована турнирная таблица текущего чемпионата Испании, в которой очки посчитаны согласно модели ожидаемых голов – xG.
В таком случае первое место занимала бы «Барселона». У нее, как и сейчас, было бы 51 очко.
«Реал» был бы на втором месте с 48 баллами, что на 13 меньше, чем в реальной таблице, где он лидирует.
«Атлетико» расположился бы третьим, несмотря на то что команда бы имела только 42 очка – на 6 меньше, чем в настоящей таблице.
Топ-6 команд чемпионата Испании согласно xG представлены на изображении ниже.
- В реальности положение шести лучших команд в чемпионате Испании выглядит так: 1. «Реал» (61 очко), 2. «Жирона» (56), 3. «Барселона» (51), 4. «Атлетико» (48), 5. «Атлетик» (46), 6. «Бетис» (38).
- В основе модели xG лежит показатель (как правило, удары по воротам), который помогает заглянуть дальше счета на табло и оценить, сколько голов при прочих равных должна была забить команда с ударами такой остроты.