Стал известен лидер Примеры согласно xG

Опубликована турнирная таблица текущего чемпионата Испании, в которой очки посчитаны согласно модели ожидаемых голов – xG.

В таком случае первое место занимала бы «Барселона». У нее, как и сейчас, было бы 51 очко.

«Реал» был бы на втором месте с 48 баллами, что на 13 меньше, чем в реальной таблице, где он лидирует.

«Атлетико» расположился бы третьим, несмотря на то что команда бы имела только 42 очка – на 6 меньше, чем в настоящей таблице.

Топ-6 команд чемпионата Испании согласно xG представлены на изображении ниже.