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    Стал известен лидер Примеры согласно xG

    Опубликована турнирная таблица текущего чемпионата Испании, в которой очки посчитаны согласно модели ожидаемых голов – xG.

    В таком случае первое место занимала бы «Барселона». У нее, как и сейчас, было бы 51 очко.

    «Реал» был бы на втором месте с 48 баллами, что на 13 меньше, чем в реальной таблице, где он лидирует.

    «Атлетико» расположился бы третьим, несмотря на то что команда бы имела только 42 очка – на 6 меньше, чем в настоящей таблице.

    Топ-6 команд чемпионата Испании согласно xG представлены на изображении ниже.

    • В реальности положение шести лучших команд в чемпионате Испании выглядит так: 1. «Реал» (61 очко), 2. «Жирона» (56), 3. «Барселона» (51), 4. «Атлетико» (48), 5. «Атлетик» (46), 6. «Бетис» (38).
    • В основе модели xG лежит показатель (как правило, удары по воротам), который помогает заглянуть дальше счета на табло и оценить, сколько голов при прочих равных должна была забить команда с ударами такой остроты.

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    Источник: страница FotMob в соцсети X

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    13.02.2024 11:30
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
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    Модель ожидаемых голов... А как насчёт модели когда совсем не ждут?.. ) *****
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