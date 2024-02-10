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    • «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Байер»: Градецки, Хинкапе, Урретавискайя, Станишич, Гримальдо, Вирц, Джака, Гложек, Андрих, Телла, Иглесиас.

    Главный тренер: Хаби Алонсо

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Павлович, Горецка, Мюллер, Мусиала, Сане, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»

    «Байер» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 11:17
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