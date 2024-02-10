Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Баварии», 21 тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 февраля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Байер»: Градецки, Хинкапе, Урретавискайя, Станишич, Гримальдо, Вирц, Джака, Гложек, Андрих, Телла, Иглесиас.

Главный тренер: Хаби Алонсо

«Бавария»: Нойер, Упамекано, де Лигт, Дайер, Мазрауи, Павлович, Горецка, Мюллер, Мусиала, Сане, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Бавария»