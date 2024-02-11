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    • Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам

    Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на гол защитника «Байера» Йосипа Станишича в матче 21-го тура Бундеслиги (0:3). Хорват принадлежит мюнхенцам.

    «В Англии есть хорошее правило, согласно которому, когда вы отдаете игрока в аренду, он не может играть против вас. Для меня это имеет смысл.

    К сожалению, в Германии этого правила не существует», – сказал Тухель.

    • Гол хорвата в 1-м тайме стал победным.
    • Теперь «Байер» лидирует с 5-очковым отрывом.
    • Леверкузенцы могут впервые в истории выиграть Бундеслигу.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    11.02.2024 13:43
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