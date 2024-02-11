Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на гол защитника «Байера» Йосипа Станишича в матче 21-го тура Бундеслиги (0:3). Хорват принадлежит мюнхенцам.

«В Англии есть хорошее правило, согласно которому, когда вы отдаете игрока в аренду, он не может играть против вас. Для меня это имеет смысл.

К сожалению, в Германии этого правила не существует», – сказал Тухель.