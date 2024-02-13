В «Барселоне» рассмотрят кандидатуру тренера «Баварии» Тухеля

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель стал еще одним наставником, который привлек внимание «Барселоны». Каталонский клуб ищет специалиста на замену Хави, который уйдет из «блауграны» по окончании сезона.

В «Барселоне» считают вариант с назначением Тухеля реалистичным из-за проблем, которые тренер имеет в «Баварии». Если каталонский клуб предложит проект топ-уровня, то специалист его рассмотрит.

В «блаугране» хотят назначить тренера, имеющего опыт победы в Лиге чемпионов, и Тухель относится к таковым – с ним «Челси» выиграл главный европейский клубный трофей в 2021 году.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть во главе команды Юргена Клоппа. Тот уйдет из «Ливерпуля» по завершении сезона, но не собирается работать в следующем. В каталонском клубе понимают, что убедить Клоппа возглавить команду будет непросто.