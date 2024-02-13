Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В «Барселоне» рассмотрят кандидатуру тренера «Баварии» Тухеля

    В «Барселоне» рассмотрят кандидатуру тренера «Баварии» Тухеля

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель стал еще одним наставником, который привлек внимание «Барселоны». Каталонский клуб ищет специалиста на замену Хави, который уйдет из «блауграны» по окончании сезона.

    В «Барселоне» считают вариант с назначением Тухеля реалистичным из-за проблем, которые тренер имеет в «Баварии». Если каталонский клуб предложит проект топ-уровня, то специалист его рассмотрит.

    В «блаугране» хотят назначить тренера, имеющего опыт победы в Лиге чемпионов, и Тухель относится к таковым – с ним «Челси» выиграл главный европейский клубный трофей в 2021 году.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть во главе команды Юргена Клоппа. Тот уйдет из «Ливерпуля» по завершении сезона, но не собирается работать в следующем. В каталонском клубе понимают, что убедить Клоппа возглавить команду будет непросто.

    • Ранее сообщалось, что «Барселона» также рассматривает вариант с Хаби Алонсо. Испанец возглавляет «Байер», который лидирует в чемпионате Германии.
    • «Барселона» хочет определиться с окончательным списком кандидатов на пост главного тренера не позднее первой недели марта.

    Новости по теме
    «Бавария» нашла замену Тухелю – это бывший тренер «Реала» 5
    Кейн побил рекорд Холанда в Бундеслиге 1
    Лицо Киммиха после замены в матче с «Бохумом» 1
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 15:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+