В «Баварии» определили виновных в разгроме от «Байера»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель был крайне недоволен тем, что команда не следовала его тактическим установкам должным образом в гостевом матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3). При этом на тренировках идеи работали хорошо.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Керри Хау руководство клуба возлагает основную вину за разгром на игроков. По его мнению, эту команду сложно тренировать, а некоторые футболисты не подходят команде.

Независимо от того, кто будет возглавлять «Баварию» в следующем сезоне, планируются серьезные изменения в составе.