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    В «Баварии» определили виновных в разгроме от «Байера»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель был крайне недоволен тем, что команда не следовала его тактическим установкам должным образом в гостевом матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3). При этом на тренировках идеи работали хорошо.

    По данным журналиста Sky Sport Deutschland Керри Хау руководство клуба возлагает основную вину за разгром на игроков. По его мнению, эту команду сложно тренировать, а некоторые футболисты не подходят команде.

    Независимо от того, кто будет возглавлять «Баварию» в следующем сезоне, планируются серьезные изменения в составе.

    • «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 50 очками после 21 тура. Команда уступает «Байеру» пять очков.
    • Тухель возглавляет команду с марта 2023 года.
    • «Бавария» выиграла последние 11 сезонов Бундеслиги.

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    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

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    13.02.2024 13:59
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