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    • «Унион» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 10 февраля

    «Унион» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 10 февраля

    В субботу, 10 февраля, «Унион» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом» в матче 21 тура чемпионата Германии. Игра начнется в 17:30 по мск.

    «Унион»

    «Унион» набрал 18 очков, занимает 15 место. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 3 раза и потерпела 12 поражений. У «Униона» 19 забитых и 35 пропущенных голов, разница мячей -16. Последние 5 матчей команды:

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» набрал 23 очка, занимает 11 место. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 9 поражений. У «Вольфсбурга» 25 забитых и 32 пропущенных гола, разница мячей -7. Последние 5 матчей команды:

    Прогноз на матч «Унион» – «Вольфсбург»

    Последние 5 очных встреч команд:

    • 16.09.23 «Вольфсбург» – «Унион» 2:1;

    • 12.03.23 «Вольфсбург» – «Унион» 1:1;

    • 31.01.23 «Унион» – «Вольфсбург» 2:1;

    • 18.09.22 «Унион» – «Вольфсбург» 2:0;

    • 05.03.22 «Вольфсбург» – «Унион» 1:0.

    Хозяева близки к зоне вылета, впрочем, имеют небольшой отрыв от опасных позиций, гости занимают середину таблицы. Впрочем, фаворитом выглядят гости – «Вольфсбург» не проигрывает 5 матчей кряду. Наш прогноз – победа «Вольфсбурга» (3.39).

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 09:37
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