В субботу, 10 февраля, «Унион» на своем поле сыграет с «Вольфсбургом» в матче 21 тура чемпионата Германии. Игра начнется в 17:30 по мск.
«Унион»
«Унион» набрал 18 очков, занимает 15 место. Команда одержала 5 побед, сыграла вничью 3 раза и потерпела 12 поражений. У «Униона» 19 забитых и 35 пропущенных голов, разница мячей -16. Последние 5 матчей команды:
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07.02.24 «Майнц» – «Унион» 1:1;
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04.02.24 «РБ Лейпциг» – «Унион» 0:2;
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28.01.24 «Унион» – «Дармштадт 98» 1:0;
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13.01.24 «Фрайбург» – «Унион» 0:0.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» набрал 23 очка, занимает 11 место. Команда одержала 6 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 9 поражений. У «Вольфсбурга» 25 забитых и 32 пропущенных гола, разница мячей -7. Последние 5 матчей команды:
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04.02.24 «Вольфсбург» – «Хоффенхайм» 2:2;
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27.01.24 «Вольфсбург» – «Кeльн» 1:1;
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20.01.24 «Хайденхайм» – «Вольфсбург» 1:1;
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13.01.24 «Майнц» – «Вольфсбург» 1:1;
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06.01.24 «Шальке» – «Вольфсбург» 2:3.
Прогноз на матч «Унион» – «Вольфсбург»
Последние 5 очных встреч команд:
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16.09.23 «Вольфсбург» – «Унион» 2:1;
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12.03.23 «Вольфсбург» – «Унион» 1:1;
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31.01.23 «Унион» – «Вольфсбург» 2:1;
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18.09.22 «Унион» – «Вольфсбург» 2:0;
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05.03.22 «Вольфсбург» – «Унион» 1:0.
Хозяева близки к зоне вылета, впрочем, имеют небольшой отрыв от опасных позиций, гости занимают середину таблицы. Впрочем, фаворитом выглядят гости – «Вольфсбург» не проигрывает 5 матчей кряду. Наш прогноз – победа «Вольфсбурга» (3.39).