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    • «Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля

    «Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля

    10 февраля в Леверкузене состоится центральный матч 21 тура Бундеслиги. «Байер» будет принимать своего главного конкурента в борьбе за чемпионский титул – мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

    «Байер»

    Команда Хаби Алонсо проводит просто феноменальный сезон по всем фронтам. Шутка ли, но «Байер» до сих пор не потерпел ни одного поражения ни в одном турнире. На неделе подопечные Алонсо пробились в полуфинал Кубка Германии, одолев «Штутгарт» (3:2).

    «Бавария»

    «Бавария» продолжает погоню за леверкузенцами. После 20 туров сезона в Бундеслиге мюнхенская команда отстает от соперника на два очка. Не так давно «Бавария» понесла ощутимую кадровую потерю – на достаточно длительный срок из строя выбыл вингер Кингсли Коман.

    Личные встречи

    Три крайних матча «Байера» против «Баварии» завершились следующим образом:

    • 15.09.2023 «Бавария» – «Байер» 2:2

    • 19.03.2023 «Байер» – «Бавария» 2:1

    • 30.09.2022 «Бавария» – «Байер» 4:0

    Прогноз на матч «Байер» – «Бавария»

    Очные противостояния «Байера» и «Баварии» как правило радуют веселым и результативным футболом. Считаем, что нечто подобное произойдет и в этот раз. Рекомендованная ставка: тотал больше 3 голов (1,75).

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.02.2024 18:52
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