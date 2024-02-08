Сборная России отреагировала на завершение карьеры Кудряшовым

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи с объявлением о завершении карьеры 36-летним защитником.
«Кудряшов завершил профессиональную карьеру. За сборную России футболист дебютировал в 2016 году и провел 48 матчей. Спасибо за все, Федя!» – написала пресс-служба сборной России.
- Кудряшов выступал за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.