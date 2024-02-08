Сборная России отреагировала на завершение карьеры Кудряшовым

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи с объявлением о завершении карьеры 36-летним защитником.

«Кудряшов завершил профессиональную карьеру. За сборную России футболист дебютировал в 2016 году и провел 48 матчей. Спасибо за все, Федя!» – написала пресс-служба сборной России.