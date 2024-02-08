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    • Сборная России отреагировала на завершение карьеры Кудряшовым

    Сборная России отреагировала на завершение карьеры Кудряшовым

    Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение в связи с объявлением о завершении карьеры 36-летним защитником.

    «Кудряшов завершил профессиональную карьеру. За сборную России футболист дебютировал в 2016 году и провел 48 матчей. Спасибо за все, Федя!» – написала пресс-служба сборной России.

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    Источник: телеграм-канал Сборная России по футболу

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    08.02.2024 17:40
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    Комментарии (1)
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    mihail200606
    1707407262
    Это он там с мауром че то выяснял?)
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