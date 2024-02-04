В 23 туре чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле сыграет с «Сельтой». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками, имея 7 побед, 5 ничьих и 10 поражений. У команды 26 забитых и 33 пропущенных мячей, разница в голах -7. 5 последних матчей:

«Сельта»

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 3 победы, 8 ничьих и 11 поражений. У команды 21 забитый мяч и 32 пропущенных мяча, разница в голах -11. 5 последних матчей:

Личные встречи

5 последних очных встреч команд:

Прогноз на матч «Осасуна» – «Сельта»

Обе команды не претендуют на серьезные достижения в лиге, впрочем, предположим, «Осасуна» с минимальной разницей мячей возьмет три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Осасуны» (2.39), ТМ 2.5 (1.61).