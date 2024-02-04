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    • «Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля

    «Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля

    В 23 туре чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле сыграет с «Сельтой». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени.

    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками, имея 7 побед, 5 ничьих и 10 поражений. У команды 26 забитых и 33 пропущенных мячей, разница в голах -7. 5 последних матчей:

    • 30.01.24 «Барселона» – «Осасуна»: 0:1
    • 28.01.24 «Севилья» – «Осасуна»: 1:1
    • 21.01.24 «Осасуна» – «Хетафе»: 3:2
    • 17.01.24 «Осасуна» – «Реал Сосьедад»: 0:2
    • 11.01.24 «Барселона» – «Осасуна»: 2:0

    «Сельта»

    «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 3 победы, 8 ничьих и 11 поражений. У команды 21 забитый мяч и 32 пропущенных мяча, разница в голах -11. 5 последних матчей:

    • 28.01.24 «Сельта» – «Жирона»: 0:1;
    • 23.01.24 «Сельта» – «Реал Сосьедад»: 1:2;
    • 20.01.24 «Сельта» – «Реал Сосьедад»: 0:1;
    • 17.01.24 «Валенсия» – «Сельта»: 1:3;
    • 13.01.24 «Мальорка» – «Сельта»: 1:1.

    Личные встречи

    5 последних очных встреч команд:

    • 13.08.23 «Сельта» – «Осасуна»: 0:2;
    • 06.03.23 «Осасуна» – «Сельта»: 0:0;
    • 05.11.22 «Сельта» – «Осасуна»: 1:2;
    • 19.01.22 «Сельта» – «Осасуна»: 2:0;
    • 23.08.21 «Осасуна» – «Сельта»: 0:0.

    Прогноз на матч «Осасуна» – «Сельта»

    Обе команды не претендуют на серьезные достижения в лиге, впрочем, предположим, «Осасуна» с минимальной разницей мячей возьмет три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Осасуны» (2.39), ТМ 2.5 (1.61).

    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 11:32
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