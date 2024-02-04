В 23 туре чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле сыграет с «Сельтой». Игра состоится в воскресенье, 4 февраля, и начнется в 18:15 по московскому времени.
«Осасуна»
«Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице с 26 очками, имея 7 побед, 5 ничьих и 10 поражений. У команды 26 забитых и 33 пропущенных мячей, разница в голах -7. 5 последних матчей:
- 30.01.24 «Барселона» – «Осасуна»: 0:1
- 28.01.24 «Севилья» – «Осасуна»: 1:1
- 21.01.24 «Осасуна» – «Хетафе»: 3:2
- 17.01.24 «Осасуна» – «Реал Сосьедад»: 0:2
- 11.01.24 «Барселона» – «Осасуна»: 2:0
«Сельта»
«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице с 17 очками, имея 3 победы, 8 ничьих и 11 поражений. У команды 21 забитый мяч и 32 пропущенных мяча, разница в голах -11. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Сельта» – «Жирона»: 0:1;
- 23.01.24 «Сельта» – «Реал Сосьедад»: 1:2;
- 20.01.24 «Сельта» – «Реал Сосьедад»: 0:1;
- 17.01.24 «Валенсия» – «Сельта»: 1:3;
- 13.01.24 «Мальорка» – «Сельта»: 1:1.
Личные встречи
5 последних очных встреч команд:
- 13.08.23 «Сельта» – «Осасуна»: 0:2;
- 06.03.23 «Осасуна» – «Сельта»: 0:0;
- 05.11.22 «Сельта» – «Осасуна»: 1:2;
- 19.01.22 «Сельта» – «Осасуна»: 2:0;
- 23.08.21 «Осасуна» – «Сельта»: 0:0.
Прогноз на матч «Осасуна» – «Сельта»
Обе команды не претендуют на серьезные достижения в лиге, впрочем, предположим, «Осасуна» с минимальной разницей мячей возьмет три очка в этом матче. Наш прогноз – победа «Осасуны» (2.39), ТМ 2.5 (1.61).