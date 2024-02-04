В воскресенье, 4 февраля, «Монако» на своем поле сыграет с «Гавром». Игра состоится в 20 туре чемпионата Франции и начнется в 15:00 по мск.
«Монако»
Подопечные Ади Хюттера идут на 4 месте с 34 очками, в 19 играх команда выиграла 10 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В активе «Монако» 36 забитых и 27 пропущенных мячей. 5 последних матчей:
- 27.01.24 «Марсель» – «Монако»: 2:2;
- 20.01.24 «Родез» – «Монако»: 1:3;
- 13.01.24 «Монако» – «Реймс»: 1:3;
- 07.01.24 «Ланс» – «Монако»: 2:2 (пен);
- 20.12.23 «Тулуза» – «Монако»: 1:2.
«Гавр»
Команда Луки Эльснера идет на 11 месте с 23 очками. В 19 матчах команда выиграла 5 встреч, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, в активе «Гавра» 22 забитых и 23 пропущенных гола. 5 последних матчей:
- 28.01.24 «Лорьян» – «Гавр»: 3:3;
- 21.01.24 «Шатору» – «Гавр»: 0:1;
- 14.01.24 «Гавр» – «Лион»: 3:1;
- 07.01.24 «Гавр» – «Кан»: 2:1;
- 20.12.23 «Реймс» – «Гавр»: 1:0.
Личные встречи
Последние 5 очных встреч:
- 11.11.23 «Гавр» – «Монако»: 0:0;
- 08.02.13 «Монако» – «Гавр»: 2:1;
- 31.08.12 «Гавр» – «Монако»: 2:1;
- 20.04.12 «Монако» – «Гавр»: 1:0;
- 17.12.11 «Гавр» – «Монако»: 2:2.
Прогноз на матч «Монако» – «Гавр»
«Монако» – явный фаворит матча. Наверняка «монегаски» сумеют обыграть новичка Лиги1 и наберут 3 очка. Гости, предположим, ответят голом, но вряд ли наберут три очка. Наш прогноз – победа «Монако» (1.53), ОЗ да (1.87).