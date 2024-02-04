В воскресенье, 4 февраля, «Монако» на своем поле сыграет с «Гавром». Игра состоится в 20 туре чемпионата Франции и начнется в 15:00 по мск.

«Монако»

Подопечные Ади Хюттера идут на 4 месте с 34 очками, в 19 играх команда выиграла 10 матчей, в 4 встречах сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В активе «Монако» 36 забитых и 27 пропущенных мячей. 5 последних матчей:

«Гавр»

Команда Луки Эльснера идет на 11 месте с 23 очками. В 19 матчах команда выиграла 5 встреч, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, в активе «Гавра» 22 забитых и 23 пропущенных гола. 5 последних матчей:

Личные встречи

Последние 5 очных встреч:

11.11.23 «Гавр» – «Монако»: 0:0;

08.02.13 «Монако» – «Гавр»: 2:1;

31.08.12 «Гавр» – «Монако»: 2:1;

20.04.12 «Монако» – «Гавр»: 1:0;

17.12.11 «Гавр» – «Монако»: 2:2.

Прогноз на матч «Монако» – «Гавр»

«Монако» – явный фаворит матча. Наверняка «монегаски» сумеют обыграть новичка Лиги1 и наберут 3 очка. Гости, предположим, ответят голом, но вряд ли наберут три очка. Наш прогноз – победа «Монако» (1.53), ОЗ да (1.87).