Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Гавра», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Монако»: Кен, Керер, Магасса, Салису, Уаттара, Якобс, Фофана, Аклиуш, Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер.
Главный тренер: Адольф Хюттер
«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Жужу, Кехта, Кузяев, Него, Касимир, Сабби.
Главный тренер: Лука Эльснер
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале MEGOGO.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».