Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Гавра», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Монако»: Кен, Керер, Магасса, Салису, Уаттара, Якобс, Фофана, Аклиуш, Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер.

Главный тренер: Адольф Хюттер

«Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Жужу, Кехта, Кузяев, Него, Касимир, Сабби.

Главный тренер: Лука Эльснер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Гавр»