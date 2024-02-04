Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Гавра», 20-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Монако»: Кен, Керер, Магасса, Салису, Уаттара, Якобс, Фофана, Аклиуш, Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    «Гавр»: Десма, Опери, Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Жужу, Кехта, Кузяев, Него, Касимир, Сабби.

    Главный тренер: Лука Эльснер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Гавр»

    «Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Новости по теме
    Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева 1
    Лига 1. «Монако» Головина потерял очки в матче с «Гавром» Кузяева (1:1)
    «Монако» – «Гавр»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2024 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+