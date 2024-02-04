Головин прокомментировал ничью «Монако» с «Гавром» Кузяева

Полузащитник «Монако» Александр Головин подвел итоги матча 20-го тура чемпионата Франции против «Гавра».

Итоговый счет – 1:1.

Головин провел всю игру.

В составе «Гавра» 87 минут отыграл Далер Кузяев.

«Как и в матче первого круга, когда мы сыграли с ними 0:0, преимущество было на нашей стороне. Можно сказать, что чем-то эти две игры оказались похожи.

И тогда, и сегодня мы имели больше моментов, много атаковали и созидали, вполне можно было забивать ещe. Должны были ещe до перерыва открывать счет.

Во втором тайме всe-таки забили, но практически тут же ошиблись при стандарте. Считаю, наиграли больше, чем на ничью, но в итоге 1:1.

Общались ли с Далером Кузяевым? Да, перекинулись парой фраз, ничего особенного. Но мы в принципе всегда на связи, поэтому нам не нужно ждать игр между собой, если хотим пообщаться», – сказал Головин.