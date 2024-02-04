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    • «Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    «Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Интер»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Аугусто, Мхитарян, Асллани, Фраттези, Дармиан, Мартинес, Тюрам.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Ювентус»: Щесны, Гатти, Сандро, Бремер, Костич, Локателли, МакКенни, Миретти, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»

    «Интер» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2024 09:25
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