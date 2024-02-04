Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Ювентуса», 23-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 февраля 2024, в 22:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Интер»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Аугусто, Мхитарян, Асллани, Фраттези, Дармиан, Мартинес, Тюрам.

Главный тренер: Симоне Индзаги

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Сандро, Бремер, Костич, Локателли, МакКенни, Миретти, Камбьясо, Йилдыз, Влахович.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Ювентус»