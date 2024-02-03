В субботу, 3 февраля, «Болонья» на своем поле сыграет с «Сассуоло». Игра состоится в рамках 23 тура чемпионата Италии и начнется в 22:45 по московскому времени.
«Болонья»
Команда занимает 8 место с 33 очками, имеет в своем активе 8 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Забито 25 голов, пропущено 20 мячей. Последние 5 матчей:
- 27.01.24 «Милан» – «Болонья»: 2:2;
- 14.01.24 «Кальяри» – «Болонья»: 2:1;
- 09.01.24 «Фиорентина» – «Болонья»: 0:0 (пен);
- 05.01.24 «Болонья» – «Дженоа»: 1:1;
- 30.12.23 «Удинезе» – «Болонья»: 0:3.
«Сассуоло»
Команда занимает 15 место с 19 очками, имеет в своем активе 5 побед, 4 ничьи и 12 поражений. Забито 26 голов, пропущено 37 мячей. Последние 5 матчей:
- 28.01.24 «Монца» – «Сассуоло»: 1:0;
- 24.01.24 «Сассуоло» – «Виртус Верона»: 5:1;
- 16.01.24 «Ювентус» – «Сассуоло»: 3:0;
- 06.01.24 «Сассуоло» – «Фиорентина»: 1:0;
- 03.01.24 «Аталанта» – «Сассуоло»: 3:1.
Личные встречи
В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:
- 08.10.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;
- 08.05.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;
- 12.11.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 3:0;
- 15.05.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 1:3;
- 22.12.21 «Сассуоло» – «Болонья»: 0:3.
Прогноз на матч «Болонья» – «Сассуоло»
«Болонья» уверенно выступает в нынешнем розыгрыше Серии А и сохраняет шансы на место в еврокубковой зоне. А вот «Сассуоло» борется за выживание. Предположим, «Болонья» выиграет матч (1.79), а в игре не будет забито много голов ТМ 2.5 (2.11).