В субботу, 3 февраля, «Болонья» на своем поле сыграет с «Сассуоло». Игра состоится в рамках 23 тура чемпионата Италии и начнется в 22:45 по московскому времени.

«Болонья»

Команда занимает 8 место с 33 очками, имеет в своем активе 8 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Забито 25 голов, пропущено 20 мячей. Последние 5 матчей:

«Сассуоло»

Команда занимает 15 место с 19 очками, имеет в своем активе 5 побед, 4 ничьи и 12 поражений. Забито 26 голов, пропущено 37 мячей. Последние 5 матчей:

Личные встречи

В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

08.10.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;

08.05.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;

12.11.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 3:0;

15.05.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 1:3;

22.12.21 «Сассуоло» – «Болонья»: 0:3.

Прогноз на матч «Болонья» – «Сассуоло»

«Болонья» уверенно выступает в нынешнем розыгрыше Серии А и сохраняет шансы на место в еврокубковой зоне. А вот «Сассуоло» борется за выживание. Предположим, «Болонья» выиграет матч (1.79), а в игре не будет забито много голов ТМ 2.5 (2.11).