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    • «Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    «Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля

    В субботу, 3 февраля, «Болонья» на своем поле сыграет с «Сассуоло». Игра состоится в рамках 23 тура чемпионата Италии и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Болонья»

    Команда занимает 8 место с 33 очками, имеет в своем активе 8 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Забито 25 голов, пропущено 20 мячей. Последние 5 матчей:

    «Сассуоло»

    Команда занимает 15 место с 19 очками, имеет в своем активе 5 побед, 4 ничьи и 12 поражений. Забито 26 голов, пропущено 37 мячей. Последние 5 матчей:

    • 28.01.24 «Монца» – «Сассуоло»: 1:0;
    • 24.01.24 «Сассуоло» – «Виртус Верона»: 5:1;
    • 16.01.24 «Ювентус» – «Сассуоло»: 3:0;
    • 06.01.24 «Сассуоло» – «Фиорентина»: 1:0;
    • 03.01.24 «Аталанта» – «Сассуоло»: 3:1.

    Личные встречи

    В последних 5 очных встречах команд зафиксированы следующие результаты:

    • 08.10.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;
    • 08.05.23 «Сассуоло» – «Болонья»: 1:1;
    • 12.11.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 3:0;
    • 15.05.22 «Болонья» – «Сассуоло»: 1:3;
    • 22.12.21 «Сассуоло» – «Болонья»: 0:3.

    Прогноз на матч «Болонья» – «Сассуоло»

    «Болонья» уверенно выступает в нынешнем розыгрыше Серии А и сохраняет шансы на место в еврокубковой зоне. А вот «Сассуоло» борется за выживание. Предположим, «Болонья» выиграет матч (1.79), а в игре не будет забито много голов ТМ 2.5 (2.11).

    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2024 10:07
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