Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля

    «Атлетик» – «Мальорка»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 2 февраля

    В пятницу, 2 февраля, «Атлетик» сыграет с «Мальоркой» в матче 23 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Атлетик»

    Команда идет на 5 месте с 42 очками, отстает от лигочемпионских позиций на 5 баллов, имеет в своем активе 12 побед, 6 ничьих и 4 поражения. «Атлетик» забил 38 голов и пропустил 21 мяч. 3 последние игры с участием команды:

    • 28.01.24 «Кадис» – «Атлетик»: 0:0;
    • 24.01.24 «Атлетик» – «Барселона»: 4:2;
    • 20.01.24 «Валенсия» – «Атлетик»: 1:0.

    «Мальорка»

    «Мальорка» занимает 15 место в чемпионате Испании, имеет в своем активе 20 очков. Команда выиграла 3 матча, в 11 встречах сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Мальорка» забила 19 голов и пропустила 26 мячей. 3 последние игры с участием команды:

    • 27.01.24 «Мальорка» – «Бетис»: 0:1;
    • 24.01.24 «Мальорка» – «Жирона»: 3:2;
    • 20.01.24 «Вильярреал» – «Мальорка»: 1:1.

    Личные встречи

    3 последние очные встречи команд завершились 3 ничьими:

    • 03.09.23 «Мальорка» – «Атлетик»: 0:0;
    • 01.05.23 «Мальорка» – «Атлетик»: 1:1;
    • 15.08.22 «Атлетик» – «Мальорка»: 0:0.

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

    В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно – «Атлетик» наверняка выиграет соперника с комфортным счетом. Наш прогноз – победа «Атлетика» (1.55), ИТБ 1.5 (1.80).

    Новости по теме
    «Атлетик» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2024 09:54
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+