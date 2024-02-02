В пятницу, 2 февраля, «Атлетик» сыграет с «Мальоркой» в матче 23 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Атлетик»

Команда идет на 5 месте с 42 очками, отстает от лигочемпионских позиций на 5 баллов, имеет в своем активе 12 побед, 6 ничьих и 4 поражения. «Атлетик» забил 38 голов и пропустил 21 мяч. 3 последние игры с участием команды:

«Мальорка»

«Мальорка» занимает 15 место в чемпионате Испании, имеет в своем активе 20 очков. Команда выиграла 3 матча, в 11 встречах сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Мальорка» забила 19 голов и пропустила 26 мячей. 3 последние игры с участием команды:

Личные встречи

3 последние очные встречи команд завершились 3 ничьими:

03.09.23 «Мальорка» – «Атлетик»: 0:0;

01.05.23 «Мальорка» – «Атлетик»: 1:1;

15.08.22 «Атлетик» – «Мальорка»: 0:0.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Мальорка»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, все очевидно – «Атлетик» наверняка выиграет соперника с комфортным счетом. Наш прогноз – победа «Атлетика» (1.55), ИТБ 1.5 (1.80).